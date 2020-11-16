Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич, який нині очолює російський Ротор, висловився щодо протестів у Білорусі. Там вони тривають понад три місяці.

"Я дивлюся новини, шукаю інформацію в соціальних мережах, тому що телебачення не показує все, що відбувається на вулиці. Читаю, спілкуюся з друзями. Мені дуже боляче бачити те, що там діється. Тривожно на серці, в тому числі за батьків. Зараз в Білорусі ніхто не захищений – ніяких прав немає у людей.

"Ми з Суркісом неправильно зрозуміли один одного": Хацкевич – про відставку з Динамо

По-моєму, Мандела сказав: "Правитель, який знищує свій народ, вбиває державу. А правитель, який шукає примирення, створює націю". Білоруський протест більш мирний і менш організований, порівняно з українським, але, якщо люди масово вийшли на вулиці, це означає одне: простий народ довели", – цитує Олександра Хацкевича Чемпіонат.

Нагадаємо, у Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, переможцем яких було оголошено Олександра Лукашенка.

"Луческу вже можна сварити?": Динамо нагадало про Хацкевича, жахливі 0:10, а Ребров – молодець