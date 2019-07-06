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Хацкевич прокоментував зміни правил у футболі

11:23 1965 Читать на русском
Хацкевич прокоментував зміни правил у футболі
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич відреагував на нововведення у футбольних правилах.

"Завдання на зборі? Згадати взаємодію на полі один з одним, вимоги, які пред'являються перед гравцями, перехід з оборони в атаку, позиційна атака, контроль м'яча. Зрозуміло, що завдяки іграм треба набирати і в плані функціонального стану.

Динамо – Ваккер – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Що стосується новачків, то Караваєва ми давно знаємо, а до Кадірі придивляємося, тому що разом працюємо з ним не так багато часу.

Настрій в команді створюють самі гравці. У важкі моменти вони підбадьорюють один одного. У цьому плані мене все влаштовує.

Основні правила, які стосуються гри, наприклад, побудова "стінки", зрозумілі. А з приводу інших моментів, сподіваюся, федерація футболу вже детальніше розповість. Поки хлопці на цьому акцент не роблять", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

Динамо розгромило Ваккер, показавши класний футбол у першому таймі – Караваєв забив дебютний гол

blog_ava
Динамо – Ваккер – 3:0 – відео голів та огляд матчу
10:05
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Теги
Міжсезонні збори Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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