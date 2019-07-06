Хацкевич прокоментував зміни правил у футболі

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич відреагував на нововведення у футбольних правилах.

"Завдання на зборі? Згадати взаємодію на полі один з одним, вимоги, які пред'являються перед гравцями, перехід з оборони в атаку, позиційна атака, контроль м'яча. Зрозуміло, що завдяки іграм треба набирати і в плані функціонального стану.

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Що стосується новачків, то Караваєва ми давно знаємо, а до Кадірі придивляємося, тому що разом працюємо з ним не так багато часу.

Настрій в команді створюють самі гравці. У важкі моменти вони підбадьорюють один одного. У цьому плані мене все влаштовує.

Основні правила, які стосуються гри, наприклад, побудова "стінки", зрозумілі. А з приводу інших моментів, сподіваюся, федерація футболу вже детальніше розповість. Поки хлопці на цьому акцент не роблять", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

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