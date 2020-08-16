Хацкевич прокоментував протести проти Лукашенка в Білорусі, порівнявши їх з Майданом

"Білоруси терпіли 26 років, але всякому терпінню приходить кінець. Говорили про "агульную млявасць" білорусів, що нічого не вийде, але ми бачимо, що білоруси – сильний і сміливий народ.

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Дії ОМОНа – це повне беззаконня. Про це багато сказано, до цього складно щось додати. Вони виконують накази, але у кожного є голова на плечах, кожен повинен думати про наслідки. Як показали події в Україні, люди, які віддавали злочинні накази в Україні, несли покарання. Тому впевнений, що все це не залишиться безкарним.

Моїх знайомих ця ситуація теж торкнулася. У друга забрали 14-річного онука, якого також, як і багатьох ні в чому не винних білорусів, били", – поділився Хацкевич у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після виборів у Білорусі місцеві жителі повиходили на вулиці в знак протесту проти Олександра Лукашенка. Білоруський диктатор намагається подавити масові акції силою, використовуючи ОМОН.

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