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Хацкевич прокоментував дебют Де Пени за Динамо

17:54 940 Читать на русском
Хацкевич прокоментував дебют Де Пени за Динамо
Карлос Де Пена / Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що Карлос Де Пена у товариському матчі з Ворсклою наполегливо діяв у атаці.

"Помітно, що він намагається грати вперед, бере ініціативу на себе. Можливо, один з трьох його ударів був не підготовлений, але він показав хорошу координацію при забитому м'ячі.

Де Пена дебютував за Динамо ефектним голом

Можливо, у нього ще десь немає взаєморозуміння з партнерами, але по сьогоднішній грі він виглядав в атаці досить непогано", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання вінгера Карлоса Де Пени на правах вільного агента. 27-річного футболіста заявили на УПЛ, як італійця, гравець виступатиме у складі киян під 14-м номером, контракт діє до кінця поточного сезону.

Динамо розтрощило Ворсклу в товариському матчі – Де Пена дебютував та забив красень-гол

Теги
Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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