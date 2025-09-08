Колишній тренер та гравець Динамо Олександр Хацкевич поділився думками про матч збірної України проти Франції (0:2) у відборі до ЧС-2026.

"У матчі проти Франції я побачив в української збірної гарну організацію гри у захисті. Це перше, що впадало в очі.

Перші тайми та початок гри у команди Реброва не виходять, особливо в атаці. Тут також це було. Але треба віддати належне й противнику, вони з перших хвилин вийшли й почали домінувати: контролювати мʼяч, високо пресингувати. Було дуже важко вийти з цього пресингу.

Щодо індивідуальної гри, то стабільно якісну гру показав Забарний, Зінченко продемонстрував, що має сталеві нерви, дуже спокійно виходив з пресингу, у першому моменті України саме він віддав пас на Довбика.

Ще дуже сподобалася гра Коноплі, Юхим був дуже активним, грав в атаку, намагався доставити мʼяч у штрафний майданчик. Ярмолюк також сподобався, завжди шукав мʼяч на полі", – заявив Олександр Хацкевич в коментарі Футбол 2.0.

