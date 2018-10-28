Хацкевич про матч з Ворсклою: Гравці Динамо зробили мені подарунок на День народження

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями від перемоги у матчі 12-го туру УПЛ проти Ворскли (1:0).

"У нас є проблеми в атаці, вони нікуди не поділися. Десь потрібно було зіграти більш холоднокровно, взяти хоча б момент у Миколи Морозюка, де можна було бити. Так само, як і Гармаш міг бити в другому таймі, коли ворота були незахищені. Але хлопці старалися ще більше покращити ситуацію. Кожен футболіст сам вирішує, як йому діяти в конкретному епізоді, хоча, звичайно, ми налаштовуємо їх і на удари з середньої дистанції.

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Що стосується самої гри, по організації, самовіддачі, дисципліни – претензій до команди немає, я навіть хочу подякувати хлопцям. Вони витримали весь матч. Ворскла теж команда непроста, недарма вона знаходиться вгорі турнірної таблиці чемпіонату. Зараз вона відчула смак європейських матчів, це зовсім інший рівень. Суперник гідний, але наші гравці зробили мені подарунок на день народження, за що я їм особисто вдячний", – цитує Хацкевича офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після перемоги над Ворсклою Динамо закріпилось на 2-му місці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 29 очок.

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