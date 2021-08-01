Хацкевич припустив, чому Шевченко вирішив покинути збірну України
Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич прокоментував рішення Андрія Шевченка покинути посаду головного тренера збірної України.
"Непродовження контракту Шевченка зі збірною України мене здивувало – зараз продовжиться відбір на чемпіонат світу, а команда без тренера. Але, знаючи Андрія, скажу, що рішення покинути національну команду було зваженим і обдуманим.
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Напевно, він для себе вирішив, що збірна України під його керівництвом досягла того, чого він хотів, і він вже зміг реалізувати свою філософію. Його рішення потрібно тільки зрозуміти і побажати йому подальших успіхів.
Оскільки він заявляв, що хоче працювати в клубному футболі, то думаю, він піде далі в цьому напрямку. Чи можемо ми побачити Андрія в клубі РПЛ? Я впевнений, що він навіть не буде розглядати такий варіант у зв'язку зі сформованими відносинами між Росією і Україною. Думаю, Андрій очолить якийсь європейський клуб", – поділився Хацкевич у коментарі Sport24.
Зауважимо, найбільшим досягненням Андрія Миколайовича за час роботи зі "синьо-жовтими" був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії. Наразі головна команда країни бореться за участь у фінальній стадії ЧС-2022.
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