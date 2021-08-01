"Непродовження контракту Шевченка зі збірною України мене здивувало – зараз продовжиться відбір на чемпіонат світу, а команда без тренера. Але, знаючи Андрія, скажу, що рішення покинути національну команду було зваженим і обдуманим.

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Напевно, він для себе вирішив, що збірна України під його керівництвом досягла того, чого він хотів, і він вже зміг реалізувати свою філософію. Його рішення потрібно тільки зрозуміти і побажати йому подальших успіхів.

Оскільки він заявляв, що хоче працювати в клубному футболі, то думаю, він піде далі в цьому напрямку. Чи можемо ми побачити Андрія в клубі РПЛ? Я впевнений, що він навіть не буде розглядати такий варіант у зв'язку зі сформованими відносинами між Росією і Україною. Думаю, Андрій очолить якийсь європейський клуб", – поділився Хацкевич у коментарі Sport24.

Зауважимо, найбільшим досягненням Андрія Миколайовича за час роботи зі "синьо-жовтими" був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії. Наразі головна команда країни бореться за участь у фінальній стадії ЧС-2022.

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