Хацкевич пригадав, коли востаннє бив футболістів

Екс-тренер столичного Динамо Олександр Хацкевич розказав чи хотілось йому застосувати силу до когось з футболістів своєї команди.

"Зараз не маю право фізично впливати на футболістів. Хоча, звичайно, іноді хотілося. Хто був першим у рейтингу? Денис Гармаш – "намбер ван". З ним, насправді, цікаво, але бувають такі моменти, коли його думка не збігається з думкою всієї команди, але у нього така позиція.

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Лужний? Олег Романович теж нікого не хапав за горло. А тембр голосу і вираз... Я ніколи не соромився, коли потрібно було. Але таких моментів було небагато. У нас були досить відверті розмови з футболістами: і індивідуальні, і при всій команді. Але бити я нікого не маю права.

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Кого я останній раз бив у роздягальні? Ой, давно це було. Напевно, ще коли перебував у мінському Динамо. Був у нас один легіонер зі Словаччини чи Словенії, не пам’ятаю точно, який поставив себе вище за хлопців. Він забив Сконто, команда пройшла далі і він почав висловлюватися в душовій. Динамо ще молода команда була, і довелося хлопцям молодим на цьому прикладі показати, що ти повинен поважати своїх партнерів і не ти один виграв гру. Після цього ми стали дуже добре спілкуватися і до сих пір дружимо. Для нього це теж був урок", – розповів Хацкевич у програмі Вацко Light.

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