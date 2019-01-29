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Хацкевич пояснив, який нападник потрібен Динамо

19:56 972 Читать на русском
Хацкевич пояснив, який нападник потрібен Динамо
Олександр Хацкевич / Getty Images

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що в Україні є проблема з наявністю хороших нападників.

"Проблема забивного форварда існує в багатьох команд. Навіть, якщо взяти ті 2-3 команди, які представляють Україну в єврокубках. У Шахтарі роблять результат бразильці, Зоря теж має проблеми з нападниками.

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Показник – це національна збірна. Хто там забиває голи? Коноплянка, Ярмоленко, але забивного форварда з українським паспортом зараз немає. Це велика проблема.

Чому? Важко сказати. Можу сказати про того ж Бєсєдіна. Він дуже сильно додав за останній рік, коли почав часто грати в основі. Але є проблеми в завершальній стадії. Він дуже багато робить для команди, але все одно нападник повинен забивати. А це і майстерність, і рівень, і холоднокровність. Ця проблема реально існує в Україні.

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Артем мав у кого вчитись. У минулому році були Мбокані, Мораєс, Кравець. Досвідчені гравці. Він же бачив, як вони діють на футбольному полі. Ми можемо показувати і розповідати, але все одно – візуально він же бачить, як його більш старші партнери діють на полі.

Команди в чемпіонаті України закриваються. Нам більше потрібен футболіст, що грає. У нас вже є Бєсєдін, який і чіпляється, і вгорі добре грає, принаймні – точно додав в цьому компоненті. Нам потрібен футболіст, який може обіграти один в один, може обігратися і має гольове чуття.

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Соль? Він один з кандидатів, яких відпрацьовувала наша селекція. Але статистика показує, що він вже 3 сезони менше 14-15 голів не забиває. Значить, нападник вміє забивати, а це те, що потрібно", – цитує Хацкевича FootballHub.

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Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Головне Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Фран Соль Фран Соль
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