"Що думаю про те, що Ярмоленко перейшов у Аль-Айн, хоча міг повернутись в Динамо? Краще запитати в Андрія Ярмоленка. Зараз, у цей проміжок часу, дивуватися чомусь не доводиться – самі бачите, буває, що не тільки гравець, а й тренер, який клявся в любові до клубу, переходить в інший. Це вирішувати Андрію Ярмоленку, а не журналістам.

Ярмоленко офіційно приєднався до команди Реброва на Близькому Сході

Чи здатен він підсилити Динамо? Давайте подумаємо, на яку позицію. Вінгер... Добре, а Циганкова куди? Ярмоленко – вагомий футболіст в Україні. Прекрасно проявляв себе і за збірну, і за Динамо. Це повернення посилило б сам чемпіонат України, бо він один із найкращих наших футболістів за всю історію. Але як його використати, одночасно з Циганковим, не знаю.

У мене теж було таке запитання: одночасно були у команді і Вітя, і Андрій. Так, Вітя грав ліворуч, замість Гонсалеса, але все-таки був не такий ефективний. На позиції десятки є Буяльський, один із найкращих футболістів України. Тому як їх трьох використовувати одночасно – питання", – поділився Хацкевич у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Ярмоленко офіційно став гравцем Аль-Айна з ОАЕ. Андрія сватали в Динамо, легенді українського футболу начебто давали безстроковий контракт та посаду в клубі після завершення кар'єри.

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