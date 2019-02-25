Хацкевич пояснив, чому Че Че та Буено не грають в основі

Керманич київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу своїх підопічних над луганською Зорею (5:0) у 19-му турі УПЛ.

"Надійна гра в обороні та результативна гра в атаці. Такі перемоги додають упевненості.

Динамо – Зоря – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Щодо Буено та Че Че, то одне слово – конкуренція. Ці хлопці програють конкуренцію гравцям старту. У матчі з Десною якраз поглянемо, хто гратиме на позиції Вербіча в Лондоні (словенець пропустить матч із Челсі через перебір жовтих карток – Футбол 24).

Робота форварда – забивати. Соль старається, забив 2 м'ячі. Він довів, що завжди націлений на ворота", – наводить слова Хацкевича Tribuna.com.

Відзначимо, що "динамівці" перемогли Зорю завдяки дублям Шапаренка та Вербіча, а також голу Соля. У наступному турі кияни поміряються силами з Десною на виїзді. Матч відбудеться 2 березня на стадіоні імені Гагаріна.

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