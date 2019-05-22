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Хацкевич пояснив, чого не вистачає Динамо для боротьби за титул

22 травня 22:06 2776 Читать на русском
Хацкевич пояснив, чого не вистачає Динамо для боротьби за титул
Олександр Хацкевич / ФК Шахтар

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич відповів на запитання журналістів після нічиєї з Шахтарем (1:1) у Класичному.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Хочу привітати Шахтар з чемпіонством і Кубком. На дистанції вони були більш сконцентрованими та стабільними. Це чемпіонство Шахтаря заслуговує на повагу за те, як вони грали.

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Ми в цьому сезоні задіяли 31 футболіста. Потрібна стабільність, а в нас травми у провідних футболістів – не завжди вдавалося їх замінити. Ми маємо перспективну команду, але для боротьби за титул потрібне підсилення.

Вже є позиції, які ми хочемо підсилити. Вже є імена гравців, яких ми хочемо підписати. Сформовані всі списки. Хачеріді? Нехай Женя продовжує кар'єру в іншому місці. Чи хтось піде з команди? Ми ще вирішимо", – заявив Хацкевич.

Відзначимо, що підопічні білоруського фахівця у матчі з Шахтарем вийшли вперед зусиллями Циганкова, та потім залишились у меншості й пропустили від Тете.

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Джерело: Футбол 24
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