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Хацкевич порівняв збірні України та Білорусі

08:00 415 Читать на русском
Хацкевич порівняв збірні України та Білорусі
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич вважає, що в Україні виросло хороше покоління футболістів.

"Рівень чемпіонату Білорусі дуже низький. Тому і рівень збірної аналогічний. Давайте порівняємо з тієї ж Україною. Виросло дуже хороше покоління футболістів! Так, є досвідчені гравці, але є і група з п'яти-шести хлопців 1998 року. Вони вже і в основному складі грають.

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Взяти того ж Миколенка 1999 року народження, який у нас виступає, або Вітю Циганкова 1998 року народження. Українська збірна постійно оновлюється!

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У Білорусі ж протягом трьох циклів грають однакові футболісти. І проблема не в тренері збірної", – сказав Олександр Хацкевич в коментарі "Прессбол".

Теги
Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Білорусь Білорусь Збірна України Україна Україна
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