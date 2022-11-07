Білоруський фахівець Олександр Хацкевич більше не тренуватиме Карміотіссу, повідомляє Динамоманія.

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За інформацією джерела, 49-річний наставник залишив команду ще 31 жовтня, після поразки від АЕКа з Ларнаки з рахунком 0:4, але офіційно сторони розірвали контракт за взаємною згодою лише сьогодні, 7 листопада. Цей факт підтверджує і Transfermarkt.

Нагадаємо, Хацкевич очолив Карміотіссу 18 вересня 2022 року. Під його керівництвом команда провела 6 матчів, в яких здобула три перемоги, двічі програла і один раз зіграла внічию. Нині команда у чемпіонаті Кіпру йде одинадцятою.

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