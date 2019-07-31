Хацкевич підтвердив інтерес Динамо до Жерсона Родрігеса

Головний тренер киян прокоментував імовірний прихід зірки збірної Люксембургу.

"Знаєте, в нашу команду сватають стільки футболістів. Потім пишуть про це. Зайца того ж пропонували.

Динамо за крок від підписання Родрігеса – гравець летить в Україну на медогляд

Трансферне вікно ще не закрите. Ми ведемо пошук атакувального гравця, а буде це Жерсон Родрігес або хтось інший, я не можу сказати. Чи цікавимося ми Родрігесом? Так, цікавимося", – цитує Хацкевича Tribuna.

Жерсон Родрігес у нинішньому сезоні чемпіонату Японії провів за Джубіло Івату 15 матчів, в яких забив 5 голів. Також він грав у обох матчах Люксембургу проти України у відборі до Євро-2020. У першому з них саме автогол Жерсона приніс "синьо-жовтим" перемогу.

Нова схема, хороші новачки та розумні ідеї, а проблеми все ті ж – Динамо підходить до сезону без права на помилку