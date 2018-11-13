Хацкевич підтримав ініціативу щодо розширення чемпіонату України

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився думками щодо розширення УПЛ.

"На мій погляд, в Україні повинен бути повноцінний чемпіонат мінімум з 16-ма учасниками", – цитує Хацкевича видання Команда 1.

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Раніше, розширення чемпіонату України підтримав також наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Нагадаємо, зараз в УПЛ виступає 12 команд.

Після 15-ти турів Динамо знаходиться на 2-й сходинці, відстаючи від Шахтаря на 8 очок.

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