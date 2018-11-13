toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО

Хацкевич підтримав ініціативу щодо розширення чемпіонату України

11:50 67 Читать на русском
Хацкевич підтримав ініціативу щодо розширення чемпіонату України
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився думками щодо розширення УПЛ.

"На мій погляд, в Україні повинен бути повноцінний чемпіонат мінімум з 16-ма учасниками", – цитує Хацкевича видання Команда 1.

Денисов оцінив можливість розширення УПЛ до 16-ти команд

Раніше, розширення чемпіонату України підтримав також наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Нагадаємо, зараз в УПЛ виступає 12 команд.

Після 15-ти турів Динамо знаходиться на 2-й сходинці, відстаючи від Шахтаря на 8 очок.

Віце-президент УПЛ пояснив, чому не варто розширювати чемпіонат до 16 команд

Теги
Динамо Динамо формат УПЛ УПЛ Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
4
год
:
49
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук