Хацкевич оцінив виступ гравців Динамо після поразки від Спарти

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився думками щодо гри своїх підопічних у контрольному матчі зі Спартою (2:3).

"У першому таймі суперник завдав лише два удари по нашим воротам, які привели до двох голів. Так, в атаці ми грали добре, різноманітно, шукали варіанти, але коли з'являлися моменти для ударів, намагалися ще поліпшити позицію. Але потрібно брати відповідальність на себе. Такі моменти, які створювалися сьогодні, потрібно реалізовувати, а ось до гри в обороні, навіть з огляду на той факт, що змінювався склад, є питання.

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Забитий м'яч Алібекова – це саме те, про що ми говоримо. Коли є можливість, потрібно бити по воротах, шукати можливість для того, щоб пробити по воротах.

В цілому, у кожного гравця лінії атаки були сьогодні моменти. Звичайно, десь позначилася втома в кінці збору. Але питань до гравців щодо пересування і те, як вони сприймають наші вимоги, немає. Тільки потрібно працювати над якістю", – цитує Хацкевича офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, "біло-сині" вже встигли провести 2 контрольні поєдинки проти німецького Бохума (3:0) і румунського Стяуа (1:1).

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