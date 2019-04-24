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Хацкевич оцінив гру Де Пени в матчі проти Шахтаря

22:30 489 Читать на русском
Хацкевич оцінив гру Де Пени в матчі проти Шахтаря
Де Пена в боротьбі з Пятовим / Футбол 24

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич задоволений грою новачка Карлоса Де Пени в матчі 25-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Нам потрібнен більш креативний гравець. Немає нападника, який би чіплявся за м'ячі, скидав би їх.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Де Пена? Він атакувальний хавбек, виконав те, що він нього вимагалося: доставляв м'ячі, загострював. Націленість цих передач була ефективною. Він дивиться вперед і грає вперед. Якщо порівняти його із Сідклеєм, то от проста статистика: 19 матчів – 1 гол, 1 асист. Лише цифри.

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Так, у першому таймі був епізод, у якому він мав зіграти краще та швидше віддати пас, проте загалом Де Пена зіграв доволі ефективно. Він віддає хороші флангові передачі, однак нам бракує форварда, який би їх замикав. Сьогоднішня нічия – на користь Шахтаря, але я подякував хлопцям і сказав не вішати носа", – сказав Хацкевич.

Джерело: Футбол 24
Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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