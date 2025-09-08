Президент Полісся Геннадій Буткевич призначив Олександра Хацкевича на посаду віце-президента житомирського клубу, як раніше повідомляв Футбол 24.

Полісся призначить Хацкевича на топ-посаду – легенда Динамо вже на базі

"Його прихід значно підсилить клуб, адже багаторічний досвід, авторитет у футбольних колах і численні досягнення дозволять ефективно розвивати спортивний напрям клубу.

Вітаємо Олександра Хацкевича в нашій великій родині та бажаємо плідної роботи на благо Полісся. Сила в зграї!", – повідомила прес-служба житомирян.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Хацкевича було польське Заглембе, яке він покинув у 2024 році. Також він очолював київське Динамо з 2017 по 2019 роки.

