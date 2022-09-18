Про призначення 48-річного Хацкевича новим головним тренером Карміотісса оголосила на клубній сторінці у Facebook. Деталі угоди з білоруським фахівцем при цьому не вказані.

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Останнім місцем роботи екс-наставника Динамо був російський Ротор, який він покинув у березні 2021 року і відтоді сидів без роботи. Перед тим білорус очолював київське Динамо, з яким здобув два Суперкубка України та двічі брав срібні медалі УПЛ. Також працював у мінському Динамо, молодіжних збірних Білорусі (U-18 та U-19) та Вітебську.

Після 4-х турів Карміотісса йде у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру на 12-й сходинці, маючи у своєму активі 3 очки. У кіпрській команді Хацкевич змінив чеського тренера Душана Угрина-молодшого.

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