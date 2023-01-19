"Хто в УПЛ може бути наступним Мудриком? Думаю, це має бути Коля Шапаренко.

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Дай Бог, щоб він якнайшвидше відновився і вийшов на той рівень, на якому він був. У нього дуже великий потенціал, щоб грати в топ-чемпіонаті і в топ-команді", – цитує Хацкевича FanDay.

Нагадаємо, Шапаренко з вересня перебуває на лікуванні, адже розірвав хрестоподібні зв'язки. Загалом встиг награти 12 матчів у сезоні 2022/23.

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