Хацкевич обрав гравця Динамо, який має стати "новим Мудриком"
10:39 - Читать на русском
Колишній наставник киян Олександр Хацкевич висловився про Миколу Шапаренка.
"Хто в УПЛ може бути наступним Мудриком? Думаю, це має бути Коля Шапаренко.
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Дай Бог, щоб він якнайшвидше відновився і вийшов на той рівень, на якому він був. У нього дуже великий потенціал, щоб грати в топ-чемпіонаті і в топ-команді", – цитує Хацкевича FanDay.
Нагадаємо, Шапаренко з вересня перебуває на лікуванні, адже розірвав хрестоподібні зв'язки. Загалом встиг награти 12 матчів у сезоні 2022/23.
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