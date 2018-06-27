Хацкевич: Новачкам потрібно додавати у якості гри

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями від товариського матчу проти Колоса (2:1)

"У першому таймі якість гри залишала бажати кращого. Ми налаштовувалися так, що з першого матчу потрібна ігрова дисципліна, в першу чергу, якість передач, потрібно якісно перебудовуватися, чинити тиск. У першому таймі, на жаль, тільки фрагментарно це виходило, не було цілісної картинки. Плюс технічне виконання було досить низького рівня.

Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Другий тайм вийшов більш якісним в плані агресії вперед, якості передач, ігрової дисципліни, контролю гравців, коли ми атакуємо, обороняємося. Так що набагато цікавіше виглядала гра в другому таймі. Все це буде відпрацьовуватися більше вже на зборі в Австрії. Молоді потрібно додавати.

Зараз ми скажемо хлопцям на зборах, хто поїде на збір в Австрію, а хто залишиться і буде працювати з молодіжною командою. Дивитися на новачків будемо вже на зборах – після цього можна буде робити якісь висновки", – цитує Хацкевича офіційний сайт клубу.