"Ви заздалегідь віддаєте перше місце Баварії, і я можу сказати, що в групі воно за мюнхенським клубом буде точно. Так, як вони грають і як використовують свої ресурси, всі знають.

"Динамо ні в чому не поступається Барселоні": Хацкевич виділив єдине слабке місце команди Луческу

А що стосується Динамо і його боротьби за другу сходинку, то складно щось говорити. У групі зіграно вже 50 відсотків матчів – і скільки у динамівців очок? Одне. Ну ось. Дай Бог, щоб в домашній грі з Барселоною хлопці ще набрали. В інших матчах зробити це буде дуже важко", – цитує Хацкевича Meta-ratings.

Після першого кола ЛЧ Динамо не забило жодного гола і посідає останнє місце групи з одним пунктом. Наступний матч кияни зіграють 2 листопада на НСК Олімпійський проти Барселони. Потім киян очікують поєдинки з Баварією та Бенфікою.

Динамо обов’язково переможе Барселону – варто тільки трохи почекати