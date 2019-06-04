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Хацкевич не ініціював перенесення розмови з Суркісом, – Циганик

11:02 595 Читать на русском
Хацкевич не ініціював перенесення розмови з Суркісом, – Циганик
Олександр Хацкевич / ФК Динамо

Журналіст Ігор Циганик заявив, що вже 5-го червня слід очікувати зустрічі Олександра Хацкевича та Ігоря Суркіса, на якій, швидше за все, вирішиться доля тренера в Динамо.

Нагадаємо, контракт Олександра Хацкевича, який очолював Динамо з 2017-го року, завершився. Минулого тижня білоруський наставник повинен був зустрітись з Ігорем Суркісом, після чого президент киян повинен був прийняти рішення щодо підписання нової угоди.

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Проте з невідомих причин зустріч була перенесена. У ЗМІ з'явились чутки, начебто про це попросив сам Хацкевич. Втім, Циганик спростував таку інформацію.

"Поговорив з Хацкевичем. Він не ініціював перенесення зустрічі з президентом Динамо! Зустріч не відбулася через збіг обставин, але вже 5-го червня Хацкевич та Суркіс матимуть розмову", – написав Циганик у Twitter.

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