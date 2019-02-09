Хацкевич назвав найкращу команду та гравця 2018 року – несподіваний вибір

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, яку команду та гравця вважає найкращими за підсумками 2018 року.

"Найкраща команда 2018 року? Ліверпуль. Рівень футболістів. Видно, що той футбол, який хоче бачити Клопп, команда демонструє і досягає результату.

Єдине – відсутність трофеїв. Скільки фіналів він вже програв... Хоча всі його команди грали та грають і ефектно, і ефективно. Але бути в фіналі і виграти фінал – це різні речі.

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Що стосується гравців, то Модріч провів дуже сильний рік, з Реалом виграв Лігу чемпіонів і дуже потужно зіграв на чемпіонаті світу. Це основний показник.

Але особисто мені дуже імпонує гра Бускетса в Барселоні. Він ніби і є на полі, а ніби його і немає. Він грає на такому високому рівні і наче диригує. Відібрав, віддав, підключився", – розповів Хацкевич FootballHub.

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