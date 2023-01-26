– Чому провалився Евертон Лемпарда і чи є в цьому провина Миколенка?

– Перш за все, не було стабільності в грі та результату. Видно, Лемпард не зміг розв'язати ці проблеми, які були й наприкінці минулого сезону зі складом, грою і результатом. Щодо Миколенка: тут потрібно в комплексі дивитися, що вся команда грає нестабільно, зокрема й Віталік. На цьому тлі він виглядає не так добре, як може грати.

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– Чому Миколенко останнім часом грубо помилявся?

– Усі припускаються грубих помилок, зокрема результативних, але тут, мабуть, все в комплексі. У команди немає якоїсь впевненості, немає стабільності в плані результату. Тому й відбуваються такі помилки в його грі.

– Який тренер потрібен на заміну Лемпарда? Ходять чутки, що це може бути Вейн Руні, Сем Еллардайс або Марсело Б'єлса.

– Це має бути тренер, який зможе стабілізувати склад, гру і результат. Мені здається, що тут потрібен фахівець із досвідом, щоб вивести команду на інший рівень.

– Чи будуть у нового тренера причини, щоб замінити Миколенка?

– Усе залежить від самого Віталіка. Якщо буде грати стабільно і надійно в обороні, без грубих індивідуальних помилок, активно й ефективно на атаку, тоді проблем не буде. Якщо не буде виконувати вимог, тоді може втратити місце в складі, – цитує Хацкевича FanDay.

Нагадаємо, "іриски" повністю провалюють сезон – передостання сходинка АПЛ і 15 очок в активі. Миколенко зіграв в усіх без винятку поєдинках поточного чемпіонату.

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