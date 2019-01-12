Хацкевич назвав 29 гравців Динамо, які поїдуть на зимовий збір в Іспанію

Хацкевич назвав 29 гравців Динамо, які відправляться на зимовий збір в Іспанію / Фото ФК Динамо

Оголошено список гравців київського Динамо, які розпочнуть підготовку до весняної частини сезону з основною командою.

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич візьме із собою на збір 25 польових гравців і 4 голкіпери, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Динамо проведе 5-6 спарингів у рамках підготовки до Олімпіакоса – відомий графік киян під час зимових зборів

Повний список виглядає так:

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Руслан Нещерет.

Захисники: Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Микита Бурда, Йосіп Піваріч, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Денис Попов.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Віталій Буяльський, Євген Смирний, Ахмед Алібеков, Микита Кравченко, Георгій Цітаішвілі.

Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин, Владислав Супряга.

Варто відзначити, що в Іспанію не поїде данський хавбек Міккел Дуелунд через відновлення від перелому щиколотки.

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