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Хацкевич наполягає на трансфері Соля, нападника Віллем ІІ, – Бурбас

14:29 1278 Читать на русском
Хацкевич наполягає на трансфері Соля, нападника Віллем ІІ, – Бурбас
Фран Соль / соцмережі

Журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас повідомив про прагнення Динамо підписати вихованця мадридського Реала Франа Соля.

Ігор Бурбас у своєму Твіттер повідомив, що іспанський форвард Віллем ІІ Фран Соль є пріоритетною ціллю для київського Динамо на зимове трансферне вікно.

Динамо досі цікавиться вихованцем Реала Франом Солем, якого хотіло підписати влітку

Зокрема, на придбанні наполягає особисто головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич.

Соль пообіцяв Віллему, що продовжить контракт на рік, щоб його нинішній клуб зміг заробити на трансфері. Повідомляється, що Динамо може придбати нападника за 5 млн євро.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Віллем ІІ Віллем ІІ Ігор Бурбас Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Фран Соль Фран Соль
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