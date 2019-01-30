Хацкевич: На позиції Піваріча можуть зіграти Миколенко і Сідклей

Наставник Динамо Олександр Хацкевич прокоментував травму Йосіпа Піваріча, через яку захисник не зможе вийти поле до кінця сезону.

"У порівнянні з минулим збором у нас летить 22 польових футболісти. Не летять Нещерет, Попов і Цітаішвілі, які готуються до матчу з Ювентусом в Юнацькій лізі УЄФА.

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Травма Піваріча, звичайно, неприємний інцидент. Він переживає, це також неприємний для нас епізод. Але на цій позиції у нас є і Миколенко, і Сідклей", – сказав наставник Динамо в ефірі телеканалу "Київ".

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