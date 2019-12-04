Хацкевич може очолити Динамо Брест Мілевського і Нойка – серед претендентів є і екс-тренер Карпат

Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич може знайти роботу на батьківщині.

Білоруський фахівець став одним з претендентів на тренерське крісло Динамо Брест, інформує Прессбол.

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Новоспечені чемпіони Білорусі не поспішають продовжувати контракт з Марселем Лічкою. Угода чеха укладена за схемою 1+1, однак її друга частина наразі не активована. Якщо Лічка і Динамо не знайдуть компроміс, то брестському клубу доведеться шукати нового тренера. У такому разі головними претендентами на вакантне місце стануть Олександр Хацкевич і Олег Дулуб, який свого часу працював з львівськими Карпатами та одеським Чорноморцем.

Нагадаємо, Хацкевич залишається без роботи із серпня цього року, коли його звільнили з київського Динамо за незадовільні результати. Останнім клубом Дулуба був казахський Атирау, який він покинув три місяці тому.

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