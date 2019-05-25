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"Хацкевич може експериментувати зі складом", – Шелепницький прогнозує для Динамо чергову втрату очок у матчі зі Львовом

15:20 181 Читать на русском
"Хацкевич може експериментувати зі складом", – Шелепницький прогнозує для Динамо чергову втрату очок у матчі зі Львовом
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Колишній капітан збірної України Юрій Шелепницький поділився очікуваннями від матчу 31-го туру УПЛ Динамо – Львів.

 

"За відсутності дискваліфікованих Циганкова, Шабанова, Андрієвського, травмованих Вербіча та Миколенка, у наставника киян Олександра Хацкевича з'явиться можливість поекспериментувати зі складом. Тим більше, що динамівці з другого місця нікуди не посунуться.

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А ось його колега із Львова Богдан Блавацький навпаки, в неділю вже зможе розраховувати на провідних виконавців Бруно і Педро, які пропускали попередній поєдинок із Зорею через перебір жовтих карток. До того ж, невизначеність зі своїм майбутнім у Львові змусить керманича "містян" налаштовувати своїх підопічних на цей матч, як на фінальний", – цитує Шелепницького Команда 1.

Динамо гарантувало собі другу сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 66 очок. Львів на 6-й сходинці (34 бали).

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Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Юрій Шелепницький Динамо - Львів
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