Хацкевич: Миколенка зі збірної України U-20 відправив Петраков

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував відсутність захисника Віталія Миколенка у складі української збірної на чемпіонаті світу серед збірних U-20.

"Як бачите, добре, що він здоровий, і відіграв до кінця гри. Ніяких проблем. Рішення відправити його зі збірної приймав Петраков", – сказав він на прес-конференції після матчу з ФК Львів.

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Раніше головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков виключив вінгбека з заявки на чемпіонат світу-2019, який нині проходить у Польщі.

Миколенко викликаний до лав національної команди на поєдинки відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу, які відбудуться 7 та 10 червня відповідно.

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