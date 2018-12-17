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Хацкевич: Ми хочемо підсилитися, але і на гравців Динамо є попит

15:42 702 Читать на русском
Хацкевич: Ми хочемо підсилитися, але і на гравців Динамо є попит
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що команді потрібно як підсилитися, так і зберегти гравців протягом зимової паузи.

"Ми хочемо підсилити деякі позиції. Я не скажу нового, що нам потрібен форвард.

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Але і на наших гравців є попит. Тому важливо, як ми переживемо цю зиму. У нас багато молодих футболістів, тому не хотілося б втрачати гравців", – сказав він журналістам у понеділок у Києві.

Нагадаємо, після 18-ти турів команда Хацкевича посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 38 очок.

Динамо проявляє інтерес до трьох нападників з різних європейських чемпіонатів

Джерело: Футбол 24
Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери чемпіонату України Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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