Хацкевич: Ми хочемо підсилитися, але і на гравців Динамо є попит

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що команді потрібно як підсилитися, так і зберегти гравців протягом зимової паузи.

"Ми хочемо підсилити деякі позиції. Я не скажу нового, що нам потрібен форвард.

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Але і на наших гравців є попит. Тому важливо, як ми переживемо цю зиму. У нас багато молодих футболістів, тому не хотілося б втрачати гравців", – сказав він журналістам у понеділок у Києві.

Нагадаємо, після 18-ти турів команда Хацкевича посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 38 очок.

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