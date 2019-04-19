Хацкевич: Матч з Шахтарем – ключовий, Динамо або продовжує чемпіонську гонку, або випадає з неї

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що матч з Шахтарем стане одним із вирішальних у чемпіонській боротьбі.

"Чи отримають час в матчі з Шахтарем молоді гравці, які грали з Маріуполем? Стабільність складу – це також одна із запорук успіху. Ті хлопці, які вийшли в Маріуполі, показали, що гідні місця у складі.

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Але водночас усі розуміють, що гра з Шахтарем є ключовою для нас: ми або продовжуємо чемпіонську гонку, або випадаємо з неї. Тому більше будемо покладатися на досвідчених виконавців. Але при цьому вони мають розуміти, що за їхніми спинами зростає гідна зміна", – сказав Хацкевич прес-службі киян.

Матч між Шахтарем та Динамо відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.

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