"Луческу – тренер, який давав результат, де б він не працював. Десь краще у нього виходило, десь – гірше. Тренер однаково хоче зробити якомога краще. Те, що хтось був проти, хтось – за... Багато думок. Але тренер з таким досвідом і результатами, яких він досяг... Я думаю, що це той тренер, який на сьогоднішній момент потрібен Динамо.

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Я намагаюся дивитися матчі Динамо. Змінився результат. Команда вийшла в Лігу чемпіонів, лідирує в чемпіонаті. Що стосується гри, то важко за півроку щось зробити. Футболісти залишилися практично ті ж", – сказав Хацкевич в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич очолював Динамо з 2017-го по 2019-й роки і здобув з киянами два Суперкубки України. Мірча Луческу був призначений головним тренером київського клубу минулого літа.

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