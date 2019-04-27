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Хацкевич: Корзун тримав певний рівень, але не такий, аби постійно виходити на поле

12:38 159 Читать на русском
Хацкевич: Корзун тримав певний рівень, але не такий, аби постійно виходити на поле
Нікіта Корзун / Укрінформ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про півзахисника Нікіту Корзуна, який виступає на правах оренди за Аль-Фатех.

"Про Саудівську Аравію я взагалі нічого не знаю. А київське Динамо проводить шість-сім ігор в місяць. І всі ці матчі повинні вигравати, навіть нічия – вже погано. Футболіст повинен відповідати рівню команди. Виходити і вигравати, завжди. Так, певний рівень Нікіта тримав. Але не той, щоб постійно виходити на поле.

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Треба бути конкурентоспроможним, адже ти приїхав в іншу країну – з Білорусі в Україну. Ми говорили про менталітет... Ти – легіонер, ти повинен бути сильнішим за місцевого футболіста. Нікіта, звичайно, футболіст із характером, проте, ще раз кажу, потрібно розумніше конкурувати за місце в складі", – сказав Хацкевич в інтерв'ю "Прессбол".

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Теги
Аль-Фатех Аль-Фатех Нікіта Корзун Нікіта Корзун Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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