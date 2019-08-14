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Хацкевич і Динамо знову пролетіли повз ЛЧ – хто винен у 3-му поспіль фіаско і чи виправдана відставка?

13:11 2368 Читать на русском
Хацкевич і Динамо знову пролетіли повз ЛЧ – хто винен у 3-му поспіль фіаско і чи виправдана відставка?
Динамо – Брюгге 13 серпня 2019: Хацкевич піде у відставку після вильоту з ЛЧ?

Олександр Хацкевич дуже делікатно натякнув на свою можливу відставку з посади головного тренера київського клубу. Динамо втретє поспіль не пройшло у груповий раунд Ліги чемпіонів.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"До другого екзамену можуть і не допустити. Обговоримо все з президентом". Хацкевич розуміє, що не виконав завдання, але сам йти у відставку не бажає. Чи наважиться президент київського клубу Ігор Суркіс звільнити тренера, теж велике питання. Адже попереднє подібне обговорення після другого сезону без серйозних трофеїв привело... до продовження контракту з білоруським керманичем.

Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ

"Футбол 24" проводить опитування своїх читачів, що ж стало вирішальним в історичному фіаско. Адже це вперше в історії Динамо вже 3 роки поспіль залишається без групового турніру Ліги чемпіонів. Чи повинен піти у відставку Хацкевич? Позаяк досі жоден тренер Динамо не провалював кваліфікацію ЛЧ навіть двічі, а тут вже 3-є фіаско. А може, у всьому просто винуваті футболісти чи президент клубу? Свою думку залишайте в голосуванні нижче.

"Заср*ли команду далі нікуди", або "Навіть матюкатися не хочеться". Реакція соцмереж на виліт Динамо з Ліги чемпіонів

blog_ava
"Заср*ли команду далі нікуди", або "Навіть матюкатися не хочеться". Реакція соцмереж на виліт Динамо з Ліги чемпіонів
11:01
11519
Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Ігор Суркіс Головне Динамо - Брюгге Ліга чемпіонів
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