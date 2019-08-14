Хацкевич і Динамо знову пролетіли повз ЛЧ – хто винен у 3-му поспіль фіаско і чи виправдана відставка?

Олександр Хацкевич дуже делікатно натякнув на свою можливу відставку з посади головного тренера київського клубу. Динамо втретє поспіль не пройшло у груповий раунд Ліги чемпіонів.

"До другого екзамену можуть і не допустити. Обговоримо все з президентом". Хацкевич розуміє, що не виконав завдання, але сам йти у відставку не бажає. Чи наважиться президент київського клубу Ігор Суркіс звільнити тренера, теж велике питання. Адже попереднє подібне обговорення після другого сезону без серйозних трофеїв привело... до продовження контракту з білоруським керманичем.

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"Футбол 24" проводить опитування своїх читачів, що ж стало вирішальним в історичному фіаско. Адже це вперше в історії Динамо вже 3 роки поспіль залишається без групового турніру Ліги чемпіонів. Чи повинен піти у відставку Хацкевич? Позаяк досі жоден тренер Динамо не провалював кваліфікацію ЛЧ навіть двічі, а тут вже 3-є фіаско. А може, у всьому просто винуваті футболісти чи президент клубу? Свою думку залишайте в голосуванні нижче.

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