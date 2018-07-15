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Хацкевич: Гуйє та Дегтярьов покидають розташування Динамо, Гонсалес шукає новий клуб

08:24 913 Читать на русском
Хацкевич: Гуйє та Дегтярьов покидають розташування Динамо, Гонсалес шукає новий клуб
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про кадрову ситуацію в клубі.

"У нас на перегляді були лише два футболісти – Папа Гуйє та Максим Дегтярьов. Вони залишають розташування нашої команди.

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Дерліс Гонсалес у пошуках нового клубу.

У першу чергу, хочеться побажати Піваричу, Віді, а також усім хорватам виграти чемпіонат світу. Після мундіалю він отримає 10-12 днів відпочинку, а потім чекаємо його у Києві", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

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