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Хацкевич: Гра з Олімпіакосом через місяць, часу на розкачку немає

16:57 327 Читать на русском
Хацкевич: Гра з Олімпіакосом через місяць, часу на розкачку немає
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перші дні зборів у Марбельї.

"Хлопці самі розуміють, що у нас залишився місяць до гри, тому ніякого періоду на розкачку у нас немає. У минулому році ми були в аналогічній ситуації.

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На першому етапі, в перший тиждень підготовка спрямована на відновлення дихальних функцій, плюс силові тренування, до яких додаються тренування на розвиток швидкісних характеристик. Це три основні напрями, над якими ми працюємо на цьому тижні. Плюс, природно, тактичні вправи, ми розвиваємо ці функції і через роботу з м'ячем.

Найголовніше – що всі працюють з великим бажанням. Звичайно, перші три-чотири дні їм досить важко, тому що є і спеціальна робота, і неспеціальна. Але найголовніше, що і ті часові відрізки, які ставляться при кожному завданні, і ті тактичні моменти, над якими ми починаємо працювати – все виконується на досить хорошому рівні. Хлопці з розумінням ставляться до роботи як з м'ячем, так і без м'яча", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

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