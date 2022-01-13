"Йожеф Сабо сказав, що Луческу вичерпав себе на посаді тренера Динамо? Не можу погодитись з ним. Супер, що Динамо виграло в Україні всі три трофеї минулого сезону, але не забувайте, що в той період у Шахтарі була розбудова та зміна поколінь — замість Тайсона з'явився інший футболіст, у Марлоса були не ті кондиції, травми отримав Степаненко і Мораєс, місце Пятова у воротах зайняв Трубін.

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Також чемпіонат проводився у два кола з 14-ма командами. Йожеф Йожефович, мабуть, забув, що коли чемпіонат проводився з 12-ма командами у чотири кола, то Шахтар уже розпочинав першість, із пристойною форою.

Те, що Динамо програло Суперкубок – неприємне. За три роки один Суперкубок програти можна. А у Кубку та чемпіонаті України боротьба ще триває. Проміжний результат, де Шахтар на першому місці ще ні про що не говорить.

У моєму розумінні гра Динамо більш приваблива за пішохідний футбол Шахтаря", – сказав Хацкевич для FanDay.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо два очки.

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