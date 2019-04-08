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Хацкевич: Гармаш став антигероєм матчу проти Шахтаря, розберемо ситуацію всередині команди

01:05 16 Читать на русском
Хацкевич: Гармаш став антигероєм матчу проти Шахтаря, розберемо ситуацію всередині команди
Олександр Хацкевич та Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував вилучення Дениса Гармаша у чвертьфінальному матчі Кубка України проти Шахтаря (1:1, пен. 3:4).

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"Сьогодні був неофіційний фінал. Нам трішки не пощастило в серії пенальті, хоча в екстра-таймах ми були ближчими до гола. Тут фортуна була на боці Шахтаря.

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Гармаш міг стати і героєм матчу, але став, на жаль, антигероєм. Зараз не буду обговорювати, що з ним робити. Розберемо ситуацію всередині команди", – сказав Хацкевич в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Денис Гармаш отримав червону картку на 61-й хвилині поєдинку, за удар нападника Шахтаря Жуніора Мораєса.

У півфіналах Кубка України зіграють Шахтар, Інгулець, Зоря та СК Дніпро-1. Жеребкування відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

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