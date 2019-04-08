Хацкевич: Гармаш став антигероєм матчу проти Шахтаря, розберемо ситуацію всередині команди

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував вилучення Дениса Гармаша у чвертьфінальному матчі Кубка України проти Шахтаря (1:1, пен. 3:4).

"Сьогодні був неофіційний фінал. Нам трішки не пощастило в серії пенальті, хоча в екстра-таймах ми були ближчими до гола. Тут фортуна була на боці Шахтаря.

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Гармаш міг стати і героєм матчу, але став, на жаль, антигероєм. Зараз не буду обговорювати, що з ним робити. Розберемо ситуацію всередині команди", – сказав Хацкевич в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Денис Гармаш отримав червону картку на 61-й хвилині поєдинку, за удар нападника Шахтаря Жуніора Мораєса.

У півфіналах Кубка України зіграють Шахтар, Інгулець, Зоря та СК Дніпро-1. Жеребкування відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

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