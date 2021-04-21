Хацкевич: Фундамент в Динамо закладали всі – Луческу прийшов у готову команду
Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає нинішній успіх киян і своєю заслугою.
"Все закономірно з боку Динамо. Чи стали кияни сильнішими? Минув час. Минуло три роки, з того моменту, як ми почали будувати команду. У Луческу хто з'явився за цей час? Один Забарний. Всі інші футболісти ті, які були.
Луческу за час роботи в Динамо перевершив навіть власні очікування
Фундамент в Динамо закладали всі. Луческу вже прийшов у готову команду і просто організував її.
Що зараз робить Шахтар? Мені здається, у них зараз йде омолодження складу. З'явилися Трубін, Додо, Тете, Соломон, Бондар, Корнієнко. У Шахтаря на заміну виходили один з білою головою, другий – з білим обличчям. Я навіть не знаю, хто ці футболісти. Але це проблеми Шахтаря. А Динамо – впевнено, солідно, заслужено", – сказав Хацкевич у коментарі YouTube-каналу "Великий футбол".
Нагадаємо, білоруський фахівець очолював Динамо з 2017 по 2019 роки і двічі завойовував з київською командою срібло УПЛ.
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