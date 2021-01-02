"В першу чергу побажання вболівальникам Динамо – підтримувати свою команду. Прощаємося з 2020-м роком, важким. Але найголовніше, що Динамо на першому місці, повернулося в Лігу чемпіонів. Значить – на правильному шляху.

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Вірте в свою команду з першої і до останньої хвилини. Будьте здорові, щасливі, отримуйте задоволення від футболу і вболівайте за Динамо Київ", – поділився Хацкевич у програмі Sportarena TV.

Нагадаємо, білоруський фахівець очолював Динамо у 2017-2019 роках. Минулого літа Хацкевич був звільнений після того, як кияни програли Брюгге в кваліфікації ЛЧ. У грудні 2019-го Олександр очолив Ротор, а команда вийшла в РПЛ.

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