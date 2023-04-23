"Діалло цікавився Манчестер Сіті, але Луческу не випускає його? Давайте трохи опустимося з небес на землю. У нас звикли дуже багато авансів видавати молодим футболістам, але з них тільки одиниці потрапляють до першої команди.

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У дорослому футболі все по-іншому. Є певний рівень, на якому має грати Динамо, і футболісти повинні йому відповідати. Якщо Луческу не випускає Діалло, значить, він не дотягує до цього рівня", – поділився Хацкевич в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, у поточному сезоні Діалло не зіграв в УПЛ жодного матчу, провівши за Динамо лише дві гри у Лізі Європи. Нещодавно вінгер завоював молодіжний Кубок Африки у складі збірної Сенегалу.

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