Хацкевич дав критичну оцінку Діалло – юна зірка Динамо отримував крихти часу за основну команду
Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями від гри Самба Діалло.
"Діалло цікавився Манчестер Сіті, але Луческу не випускає його? Давайте трохи опустимося з небес на землю. У нас звикли дуже багато авансів видавати молодим футболістам, але з них тільки одиниці потрапляють до першої команди.
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У дорослому футболі все по-іншому. Є певний рівень, на якому має грати Динамо, і футболісти повинні йому відповідати. Якщо Луческу не випускає Діалло, значить, він не дотягує до цього рівня", – поділився Хацкевич в інтерв'ю Fanday.
Нагадаємо, у поточному сезоні Діалло не зіграв в УПЛ жодного матчу, провівши за Динамо лише дві гри у Лізі Європи. Нещодавно вінгер завоював молодіжний Кубок Африки у складі збірної Сенегалу.
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