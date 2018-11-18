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Хацкевич: Бєсєдіна більше не турбує травма, я розраховую на нього

21:11 4 Читать на русском
Хацкевич: Бєсєдіна більше не турбує травма, я розраховую на нього
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Олімпіком у товариському матчі (3:0).

"Будь-яка гра краща, ніж тренування. Результат відходить на другий план, але те, що хотіли, виконали. Перш за все, в плані руху, так яу були вихідні і потрібно було виконувати обсяг роботи. Поле дозволяло діяти технічно, були моменти і технічного браку, але це не настільки важливо. Найважливіше, що навіть у товариській грі на поле була присутня дисципліна і бажання.

Динамо завдяки голу й асисту Буено у товариському матчі обіграло Олімпік

Кількість м'ячів – заслуга хлопців, які дуже серйозно підійшли до гри.

Бесєдін тільки два дні працював у загальній групі, дуже багато пропустив. Сьогодні дали ігровий час, і найголовніше, що та травма, яка у нього була, його вже не турбує. Потихеньку через тренування потрібно набирати. У нас ще достатньо ігор, і я на нього розраховую", – сказав Хацкевич клубному Youtube-каналу Динамо.

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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Олімпік Олімпік
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