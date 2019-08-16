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Хацкевич був звільнений через телефонний дзвінок, в нього не було зустрічі з Суркісом, – ТаТоТаке

17:40 968 Читать на русском
Хацкевич був звільнений через телефонний дзвінок, в нього не було зустрічі з Суркісом, – ТаТоТаке
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо Київ

Ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський розповів про деталі звільнення Олександра Хацкевича з посади головного тренера київського Динамо.

"Реакція Ігоря Суркіса на виліт з Ліги Чемпіонів була як реакція Сталіна після нападу на Гітлера: людина повністю замкнулася і поїхала на так звану "Ближню дачу". Він по дзвінку звільнив Олександра Хацкевича, у них не було зустрічі. Один дзвінок в клуб – цих товаришів, будь ласка, відпустимо.

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У Суркіса був величезний лонг-лист. Після звільнення білоруса почалися консультації та телефонні дзвінки людям, яким він довіряє.

Не виключаю варіанту, що Михайличенко буде тимчасово повіреним, а знавці в цей час будуть серйозно думати, брати допомогу залу і додаткові хвилини, щоб все-таки когось знайти. Тому не можна виключати того, що, можливо, навіть прийде тренер-іноземець", – розповів Співаковський в ефірі шоу ТаТоТаке.

Нагадаємо, новим тренером київського Динамо став Олексій Михайличенко, який змінив на цій посаді Олександра Хацкевича після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Ігор Суркіс Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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