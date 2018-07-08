Хацкевич: Була компактна гра з Люцерном

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував нічию зі швейцарським Люцерном (1:1).

"Була компактна гра. Це поле трошки вужче і менше, ніж звичайне, тому було дуже багато єдиноборств, особливо в першому таймі, коли у обох команд було більше сил. Футбол був контактний.

Динамо зіграло внічию з Люцерном у спарингу

Нашою метою було подивитися, як хлопці проведуть вже по 90 хвилин у грі, як вони витримають це навантаження, тим більше, що напередодні було два тренування. Впоралися досить непогано. Зрозуміло, що є і помилки, і якісь абсолютно нелогічні рішення при переході з оборони в атаку.

Я не можу прямо зараз з упевненістю сказати про вищу швидкість у другому таймі. Просто з’явилося більше простору, обидві команди трохи втомилися, з'явилися вільні зони, тому, можливо, з боку гра здавалася трохи швидшою", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.