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Хацкевич: Буено приєднається до команди в Марбельї

09:13 639 Читать на русском
Хацкевич: Буено приєднається до команди в Марбельї
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував відсутність вінгера Вітора Буено з командою.

"На нас чекає важка робота на зборах, заплановано три спаринги. Вчора і позавчора хлопці пройшли медогляд – все досить успішно. Після повернення з Марбельї у нас вже будуть перші дані, наскільки всі добре готові до роботи.

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На зборах усі рівні. Хто як себе покаже, той і буде грати. Можу тільки сказати, що Буено приєднається до нас безпосередньо в Марбельї.

У нас ще буде час переглянути Олімпіакос. У нього будуть ігри і в чемпіонаті, і в Кубку. Найголовніше зараз – це самим підготуватися", – цитує Хацкевича Динамоманія.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Вітор Буено Вітор Буено
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