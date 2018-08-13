Хацкевич: Буено чудово оснащений технічно, але йому потрібно адаптуватися, як і іншим бразильцям

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував підписання Вітора Буено, який отримав від нього футболку з номером "20", та процес адаптації бразильських новачків команди.

"Вітору потрібен час, щоб зрозуміти, в якій клуб він потрапив. Тут достатньо велика конкуренція на його позиції. Я вважаю, як тренер, що кожен гравець, який приходить в Динамо, це підсилення нашої гри.

Те, що він вміє на футбольному полі, ми бачили в тренувальному процесі. Футболіст технічно оснащений, і в цьому компоненті взагалі ніяких питань немає. Зараз ми маємо допомогти йому адаптуватися", - сказав Хацкевич під час презентації новачків Динамо в понеділок.

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Сам Буено зазначив, що дуже радий опинитися в Динамо, оскільки це дозволить йому виступати в єврокубках.

"Сподіваюся, що своєю грою зможу завоювати прихильність вболівальників Динамо, і своєю грою допомогти команді досягти різних успіхів", – підкреслив бразилець.

Кажучи про адаптацію новачків у команді, Хацкевич наголосив, що у Динамо прийшли кваліфіковані гравці, але вони прибули з інших країн та чемпіонатів.

"У нас футбол трохи інший. Коли будемо їх використовувати? Коли вони будуть готові. Поки що їм потрібен час, особливо гравцям з Бразилії. Вони всі позитивні хлопці, веселі, люблять співати, що для нас достатньо цікаво", – додав Хацкевич.

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