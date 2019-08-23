"Хацкевич – самогубець та ідіот", – Франков по-своєму зрозумів слова Сабо

Головний редактор журналу "Футбол" прокоментував слова колишнього тренера Динамо про діяльність білоруського фахівця.

– Йожеф Сабо сказав: "Цітаішвілі на голову вищий за Де Пену і Соля, але сидить на лавці запасних".

– Я перекладу цю фразу: "Хацкевич – самогубець. Хацкевич – кінчений ідіот, який не здатен відрізнити нібито на голову сильнішого футболіста, і не ставить його. Сабо висловився більше як вболівальник, а не аналітик", – сказав Франков в інтерв'ю Sportarena.

"Штаб Хацкевича відпочиває, ловить рибу, а працюють інші люди", – Суркіс розповів, як звільнив фахівця з Динамо

Нагадаємо, Олександра Хацкевича звільнили з посади головного тренера Динамо після вильоту від Брюгге в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Білоруського фахівця замінив Олексій Михайличенко.

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